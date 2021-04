Lepper: Im Moment ist es so, dass wir sehr engmaschig an die saarländische Landeregierung Rückmeldung geben, wie die Kapazitäten sind, wie sie sich verändern und wie die aktuelle Lage ist. Es ist aber ohne Zweifel so: Das Gleichgewicht, das sich im Arbeitsalltag vor der Pandemie eingependelt hat, also, dass man viele offene Intensivbetten zur Verfügung hat, dieses Gleichgewicht verschieben die Covid-19-Patienten erheblich. Es sind durchgehend wenig Betten frei. Das darf man bei allen Öffnungen nicht vergessen. Und erstmal wird das nicht besser werden.