Nur wer will. Teilnehmen können alle Bürger*innen ab dem schulpflichtigen Alter, die wohnhaft in Österreich sind. Außerdem all jene, die sich aus Arbeits- und Studiengründen in dem Land aufhalten. Der Wunsch der Bundesregierung: so viele Menschen wie möglich zu den Tests motivieren, aber wie viele sich von den 8,9 Millionen Österreicher*innen tatsächlich testen lassen werden, weiß momentan niemand. Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben.