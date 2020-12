Ja, auch in den Niederlanden sinken die Neuinfektionen binnen 24 Stunden und haben sich innerhalb eines Monats etwa halbiert. Lagen sie am 30. Oktober noch bei circa 11.200, verzeichnete die Johns-Hopkins-Universität am 7. November ungefähr 6.700 neue Fälle und am 29. November rund 5.700.