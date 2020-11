Im ursprünglichen Papier für die Konferenz seien beispielsweise eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen, die Halbierung der Klassen und die Suche nach zusätzlichen Raumkapazitäten vorgeschlagen worden, um Abstände in den Klassen einhalten zu können, sagte Tepe. Am Ende vertagten Merkel und die Ministerpräsidenten die Entscheidung über derartige Maßnahmen bis kommende Woche.