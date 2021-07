Manchmal kann es sehr schnell gehen - gerade in Landkreisen mit relativ wenig Einwohnern. Noch am Montag lag die Inzidenz im rheinland-pfälzischen Landkreis Birkenfeld bei null. Dann wurden die Auswirkungen einer Kommunionfeier in Birkenfeld deutlich - offenbar ein Superspreader-Event, bei dem sich mindestens elf Menschen mit Corona infizierten. Innerhalb von nur drei Tagen schoss die Inzidenz im Landkreis auf 43 - der höchste Wert in ganz Deutschland, Tendenz weiter steigend. Auch in der 40 Kilometer westlich gelegenen Stadt Trier liegt die Inzidenz schon wieder bei rund 38.