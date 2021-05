Lauterbach: "Noch drei Wochen durchhalten"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet in wenigen Wochen mit einer exponentiell fallenden Corona-Inzidenz. Dieser sogenannte Kipppunkt werde spätestens Ende Mai erreicht, sagte Lauterbach am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Grund für die positive Aussicht sei die wachsende Zahl an Impfungen.