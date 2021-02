In der zweiten Januarhälfte ist in Deutschland die Mobilität wieder gestiegen im Vergleich zu den ersten beiden Kalenderwochen. Das zeigt eine am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte Sonderauswertung von Mobilfunkdaten. Für die ersten beiden Wochen dieses Jahres hatte das Bundesamt den Rückgang noch auf 19,7 beziehungsweise 14,3 Prozent beziffert.