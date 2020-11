"Die Mobilität geht nicht so stark zurück wie im Frühjahr. Das liegt daran, dass die Maßnahmen nicht so strikt sind - Schulen und Kitas sind ja zum Beispiel in diesem Lockdown light offengeblieben", erklärt Frank Schlosser, Leiter des "Covid-19 Mobility Project" beim Robert-Koch-Institut (RKI). Zudem wüssten sich die Menschen mit Masken und AHA-Regeln besser vor dem Virus zu schützen.