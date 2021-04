RKI: Corona-Lockerungen erst ab Mai und Juni

Die Gesundheitsämter haben dem RKI binnen eines Tages 24.300 Neuinfektionen gemeldet - das ist der höchste Tageswert seit Mitte Januar. Innerhalb von drei Wochen hat sich die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche - damit fast verdoppelt. Hatte der Wert am 11. März noch bei 69 gelegen, gab ihn das RKI nun mit 134,2 an.