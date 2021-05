"Auch wenn das Coronavirus das Everest-Basislager erreicht hat, hat es doch keine großen Auswirkungen", erklärt Mingma Sherpa von Seven Summit Treks, dem größten Anbieter am Everest. Mit 122 Kunden in zehn Teams habe das Unternehmen die größte Gruppe auf den Berg geführt, aber es habe keine ernsthaften Erkrankungen gegeben.