Die Kunstmuseen wollen schneller raus aus dem Shutdown. Mit einem Brief an die Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern haben sich die Leitungen führender Häuser für eine Öffnung der Museen stark gemacht. "Unsere Sorge gilt der Eindämmung der Pandemie, zugleich aber auch einer dem jeweiligen Verlauf von Corona angepassten Wiedereröffnung der Museen", heißt es darin.



Museen seien sichere Orte, in denen Hygienemaßnahmen strikt befolgt und überwacht würden. Es gebe ausgefeilte Klimatechniken und Raumkapazitäten.