... übernahm im Jahr 2014 die Leitung der Abteilung Bioinformatik der Infektionsforschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und wurde als Professorin an die TU Braunschweig berufen. Davor war sie Leiterin der unabhängigen Forschungsgruppe für "Computational Genomics and Epidemiology" am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Im Jahr 2010 war sie auf den Lehrstuhl für Algorithmische Bioinformatik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf berufen worden.

Bildquelle: Dana Manthe