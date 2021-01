Der Eingang zum Klinikum Bayreuth. Symbolbild

Quelle: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Wegen des Verdachts des Ausbruchs einer hochansteckenden Corona-Mutation hat das Klinikum Bayreuth seine Häuser vorerst geschlossen. Mehr als 3.000 Mitarbeitende des Klinikums dürfen nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen und befinden sich ansonsten in Quarantäne. Patienten werden nur noch in absoluten Notfällen aufgenommen, wie das Klinikum in der oberfränkischen Stadt mitteilte.



In Bayreuth besteht in mindestens elf Fällen Verdacht auf eine Infektion mit einer hochansteckenden Virusvariante.