"Am heutigen Tag ist es schon so, dass erste Ergebnisse eintrudeln, die uns nicht glücklich machen", sagte Patrick Larscheid, Amtsarzt des Gesundheitsamts Berlin-Reinickendorf, dem ZDF am Sonntag. "Wir werden im Laufe der kommenden Stunden und des kommenden Tages einen einigermaßen besseren Überblick haben". Es sei aber schon jetzt abzusehen, dass die Fallzahl steige, so Larscheid.