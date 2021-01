Auch in der Stadt an der dänischen Grenze ist die hochansteckende Mutante des Coronavirus nachgewiesen worden. Um wie viele Fälle es sich genau handelt, konnte ein Stadtsprecher am vergangenen Sonntag noch nicht sagen. Die Stadt leitete mehr als 20 positive Corona-Tests an die Charité in Berlin weiter. Sie sollen auf die Mutante B.1.1.7 untersucht werden. Die Ergebnisse aus Berlin werden in Flensburg Mitte der Woche erwartet, sagte der Stadtsprecher.