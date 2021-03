Doch es gibt einen Haken an diesem Bild: Das Ende ist nur nah, wenn das Coronavirus so bleibt, wie es gerade ist, und sich nicht durch Mutationen verändert. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) warnte heute in der "Bild am Sonntag" vor möglichen impfresistenten Coronavirus-Mutanten und sagte, wir seien "in der gefährlichsten Phase der Pandemie".