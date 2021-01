Der Virologe Jörg Timm etwa hatte deshalb eine mangelnde Sars-CoV-2-Sequenzierung kritisiert: "Großbritannien hat vorgemacht, wie man entsprechende Strukturen aufbauen kann. Das haben wir in Deutschland - aber auch in vielen anderen europäischen Ländern - bisher verpasst", sagt der Leiter des Instituts für Virologie am Uniklinikum Düsseldorf.