Was aber passiert, wenn eine Art Herdenimmunität erreicht wird, kann in der Provinzhauptstadt Manaus in Brasilien aktuell beobachtet werden. Etwa 75 Prozent der Bevölkerung dort waren bereits infiziert. Es gab Hoffnungen, dass sich die Situation nun entspannen würde. Doch eine neu nachgewiesene Virusmutation P.1 scheint sich so entwickelt zu haben, dass bestehende Antikörper nicht mehr vor einer erneuten Infektion schützen.