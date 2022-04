Wer nur relativ wenig der Omikron-Variante inhaliere, was dann im oberen Respirationstrakt bleibt, also nicht bis zur Lunge gelangt, und gleich abgefangen wird, dem gehe es besser, als jenen, die mit einer großen Virusmenge der Delta-Variante in Kontakt kommen. Wer diese tief in die Lunge inhaliert und es gleich in der Lunge zu einer Infektion kommt, hat weniger Glück als andere.