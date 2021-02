Um die Wirksamkeit zu überprüfen haben die Impfstoffhersteller Tests mit geimpften und ungeimpften Personen gemacht. Beim Beispiel Biontech/Pfizer haben also rund 17.500 Menschen den Impfstoff bekommen und 17.500 ein Placebo. Nach Sieben Tagen wurde dann überprüft, ob sich die Personen mit dem Coornavirus infiziert haben. Laut dem Studienprotokoll von Pfizer teilt man dann den Anteil der Covid-19-Fälle unter den Geimpften Studienteilnehmer durch den Anteil der Fälle in der Kontrollgruppe. Das Ergebnis wird von 1 abgezogen und mit hundert multipliziert. Im Beispiel Biontech gab es bei den Geimpften 8 Infektionen, bei der Gruppe, die nur das Placebo erhalten hatte, 162 Infektionen. So kommt man zu der Wirksamkeit von 95 Prozent. Die Rechnung bezieht sich also nur auf die Zahl der Infizierten. Ein ganz wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Impfstoffen ist die Verhinderung von schweren oder gar tödlichen Krankheitsverläufen, diese wird aber über die Angabe der Wirksamkeit nicht abgedeckt.