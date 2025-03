Neun Prozent der Befragten geben an, heute noch an den Folgen einer Corona-Erkrankung (z.B. Long Covid ) zu leiden. Anteilig am meisten in der Altersklasse zwischen 45 und 55 Jahren. Rund vier Prozent geben an, an den Folgen einer Corona-Impfung (z.B. Herzmuskelentzündung oder Thrombosen ) zu leiden.