Das ist Quent zufolge das zentrale Motiv für den Vergleich. Denn indem man sich selbst zum Opfer von quasi nationalsozialistischen Methoden erkläre, so wie das ja viele Gegner*innen der Corona-Politik tun, bringe man sich in eine Situation, in der man als Opfer - vermeintlich diskriminiert - in keiner rationalen Rechtfertigungspflicht mehr sei. So lässt sich dann in ihrer Argumentation auch Widerstand gegen die aktuelle Politik rechtfertigen.