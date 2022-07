Eine Untersuchung von zwölf Studien zu Corona-Impfstoffen kam Anfang des Jahres zu dem Schluss, dass der "Nocebo"-Effekt eine nicht unwesentliche Rolle beim Auftreten von Impfnebenwirkungen spielt. Zwar traten Nebenwirkungen in Impfgruppen, denen tatsächlich der Wirkstoff verabreicht wurde, häufiger auf als in den Placebo-Gruppen. Gleichzeitig klagte ein Drittel der Placebo-Empfänger in den klinischen Studien über mindestens eine Nebenwirkung sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Dosis, am häufigsten über Kopfschmerzen und Müdigkeit. Es handelt sich um jene beiden Nebenwirkungen, die auch dem Paul-Ehrlich-Institut am häufigsten gemeldet wurden: