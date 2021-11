Jetzt also auch bei uns: In München sind die ersten beiden Fälle der neuen Corona-Variante Omikron in Deutschland festgestellt worden. Die beiden Reisenden seien am Mittwoch, 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Samstag. Auch bei einem Reiserückkehrer in Hessen gibt es einen dringenden Verdachtsfall.