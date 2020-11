Die Werte sind freitags regelmäßig am höchsten, weil dann die meisten Meldungen der Gesundheitsämter eingehen. Die Zahl vom vergangenen Freitag war mit 23.542 verzeichneten Fällen der bisherige Spitzenwert, er war um 106 Fälle geringer. Im Vergleich zum Donnerstag stieg die Zahl der neu gemeldeten Fälle am Freitag um gut 1.000. Unterdessen gibt es Hoffnung, dass schon bald erste Impfstoffe zugelassen werden. In den USA wurde damit gerechnet, dass Pfizer und Biontech bereits an diesem Freitag einen Antrag stellen.