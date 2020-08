Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März appellierte an die Gastronomie, auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. Das soll künftig auch intensiver überwacht werden. Die verschärften Maßnahmen sollen gelten, bis der Grenzwert sieben Tage in Folge "nachhaltig unterschritten" wird. Am Montag lag er nach Daten des Robert-Koch-Instituts bei 45,8.