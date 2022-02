Johnson sieht die Überpopulation an Ratten in New York City als weiteren möglichen Ursprungs- und Übertragungsherd der untersuchten Virus-Fragmente. Die Annahme, dass die neue Mutation tierischen Ursprungs ist, wird durch die Tatsache unterstützt, dass sich in den Monaten Mai und Juni vergangenen Jahres trotz sinkender Fallzahlen, der Anteil an Virus-Fragmenten im Abwasser nicht verändert hatte. Die gefundene Mutation weise, so Johnson, einige Gemeinsamkeiten mit der momentan dominierenden Omikron-Variante auf.