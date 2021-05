Covid-19 hat New York hart getroffen. Allein in New York City sind bis heute mehr als 33.000 Menschen daran gestorben. In Erinnerung bleiben die Massengräber und die Kühllaster, in denen die Leichen zwischengelagert werden mussten, weil die Leichenhallen mit den vielen Toten nicht mehr klar kamen (noch immer sind viele Kühllaster voll), Bestattungsunternehmer und Friedhöfe völlig überfordert waren.