Es ist nicht mehr viel los in der Impfstation mitten in der Stuttgarter Innenstadt, genauso wie in den meisten anderen Impfstellen in Deutschland. Wurden in der Spitze im letzten Dezember bundesweit noch bis zu 1,6 Millionen Menschen am Tag geimpft, waren es in der letzten Woche gerade einmal maximal 190.000.