Auch bei den Vektorimpfstoffen wie Astrazeneca, Johnson & Johnson und Sputnik V geht es darum, den Bauplan für die Spike-Proteine des Coronavirus in den menschlichen Körper zu schleusen. Dazu wird die DNA der Spike-Proteine genutzt und in die DNA eines Transport-Virus eingesetzt. Das Transport-Virus - Vektor genannt - ist ein für den Menschen harmloses Erkältungsvirus (Adenovirus).



Anders als mRNA, kann die DNA nicht direkt im Zellplasma ausgelesen und in Spike-Proteine umgewandelt werden. Die DNA muss zuerst den Umweg in den Zellkern nehmen, wo sie in mRNA übersetzt wird. Anschließend passiert das Gleiche wie schon beim mRNA-Impfstoff: Die Zellen präsentieren dem Immunsystem die Spike-Proteine und der Körper kann daraufhin eine Immunantwort bilden.



Der russische Impfstoff Sputnik V nutzt zwei Adenoviren (Ad26 und Ad5) als Vektoren. Sie werden getrennt verabreicht - Ad26 in der ersten Dosis und Ad5 in der zweiten. Dies soll die Wirkung des Impfstoffs verstärken.