1.000 Notübernachtungsplätze bietet die Berliner Kältehilfe seit dem 1. November an. Wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln seien es in diesem Jahr in den gewohnten Einrichtungen weniger Plätze als in den Jahren zuvor, erklärt die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Neue Einrichtungen ergänzen deshalb das Bestandsangebot.