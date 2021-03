Laut einer Zählung aus dem vergangenen Jahr sollen rund 2.000 Menschen in Berlin obdachlos sein. In Wirklichkeit, so schätzen es Hilfsorganisationen, könnten es um ein Vielfaches mehr sein. Das war kurz vor der Pandemie. Ob tatsächlich mehr Menschen in der Hauptstadt ihr Dach über dem Kopf verloren haben, lässt sich derzeit nicht belegen.