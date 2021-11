Vorweg: In Österreich gilt ohnehin die 2G-Regel. Wer im Skiurlaub Freude haben möchte und in die Seilbahn, ins Restaurant, in die Bar oder zum Friseur will, muss geimpft oder genesen sein. Wer nicht geimpft ist, muss auf vieles verzichten – doch die meisten deutschen Touristen kommen nach Angaben des Gastgewerbes inzwischen ohnehin mit Impfausweis.