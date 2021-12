Die Situation in den beiden Ländern sei durchaus vergleichbar, so Klimek. Die Impfquote ist mit 68,5 Prozent in Deutschland und 66,8 Prozent in Österreich ähnlich niedrig, wobei zum Zeitpunkt der Entscheidung die landesweiten Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner in Österreich mit zeitweise über 1.000 deutlich höher lagen als in Deutschland.