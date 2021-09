Was uns bewegt in der unmittelbaren Zukunft sind zum einen Krebsimpfstoffe - an denen arbeiten wir hier schon sehr lange. Und wir denken, dass wir mit der mRNA-Technologie in ein paar Jahren dort Unterschiede machen können. Und das Zweite - als wichtige zusätzliche Säule - sind weitere Schutzimpfungen gegen die wichtigen und großen Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel Malaria, Tuberkulose und HIV.