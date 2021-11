"Die technische Anpassung bei mRNA-Impfstoffen geht vom Prinzip her relativ einfach und schnell, das ist in ein bis zwei Wochen machbar", erklärt Weber im Gespräch mit ZDFheute. Moderna-Chef Paul Burton sagte heute in einem BBC-Interview, Anfang des kommenden Jahres könnte ein angepasster Impfstoff "in großem Maßstab hergestellt werden".