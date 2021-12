Am Max von Pettenkofer-Institut waren Omikron-Fälle in Bayern nachgewiesen worden. Aber auch in anderen Bundesländern wurde die Mutation nachgewiesen - zuletzt in NRW. Die Variante war kurz nach ihrem Bekanntwerden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft worden. Inzwischen haben mehrere Länder weltweit Nachweise gemeldet. Gesamtzahlen für Deutschland veröffentlicht das Robert Koch-Institut bisher nicht.