Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen überschritt am Samstag (25.12.) erstmals die Schwelle von 100.000. Das Land erlebt bereits die fünfte Corona-Welle, die deutlich ansteckendere Omikron-Variante breitet sich wie in vielen europäischen Ländern aus. Regierungschef Jean Castex hatte nach einer Krisensitzung der Regierung am Montagabend von einem "Wettlauf gegen die Zeit" gesprochen und neue Restriktionen verkündet. Am Dienstag wurde in Frankreich eine Rekordzahl von Neuinfektionen gemeldet. Es seien 179.807 neue Fälle bestätigt worden, teilen die Behörden mit.