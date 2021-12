... ist seit Juni 2021 Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt am Main. Zuvor war Tinnemann unter anderem am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Universitätsmedizin Berlin und an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf tätig. Er ist Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und leitete nach seinem Diplom in Tropenmedizin 1997 verschiedene Gesundheitsprojekte in afrikanischen Entwicklungsländern.