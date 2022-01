In vorherigen Corona-Wellen haben seine Blogeinträge weltweit für Aufsehen gesorgt: Tomas Pueyo wies damals auf dann sehr bekannte Strategien wie "Flatten the Curve" und "The Hammer and the Dance" hin. Jetzt veröffentlichte er einen neuen Artikel, der wieder einmal weite Kreise zieht. Darin argumentiert er, dass nach der Omikron-Welle Schluss mit der Pandemie sei.