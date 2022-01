Durch das massenhafte Infektionsgeschehen mit Omikron gibt es also einerseits immer mehr "Zufallsfunde" von Corona-Infizierten in den englischen Kliniken. Doch gleichzeitig steigt dort auch die Zahl der Patienten, die ausdrücklich wegen Corona in die Klinik kommen, rapide an - nach den Zahlen des NHS von etwa 4.300 zu Weihnachten auf 8.200 am 4. Januar. Die Omikron-Variante sorgt also nicht nur für mehr Hospitalisierungen insgesamt, sondern auch für mehr "echte" Covid-Patienten.