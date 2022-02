"Das kann dann in manchen Bundesländern später sein, in manchen früher." Denn in einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Sachsen, sei die Welle auch erst später losgegangen. Dass die Infektionszahlen nun langsamer steigen, könne auch mit den Testkapazitäten zu tun haben, die an ihre Grenzen stoßen: 40 Prozent der PCR-Tests seien derzeit positiv, obwohl gerade im Gesundheitsbereich viele Menschen routinemäßig ohne Symptome getestet würden, erklärt Schneider. "Die Unsicherheit in den Daten" sei zu groß, als dass man bereits von einer Trendwende sprechen könne.