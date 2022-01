In Griechenland hat die Regierung am Freitag eine zivile Mobilisierungsanordnung erlassen, die niedergelassene Ärzte der Fachrichtungen Pathologie, Pulmologie und Anästhesie betrifft. Eine Reihe von ihnen soll ab nächstem Mittwoch in Krankenhäusern in vier Regionen in Nordgriechenland aushelfen, die unter akutem Personalmangel leiden.