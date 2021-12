Wichtig ist, dass solche Modellrechnungen keine Prognosen sind. Politische Maßnahmen und Bürgerverhalten passen sich kontinuierlich an die Infektionslage an, wogegen Modellrechnungen von konstanten Annahmen ausgehen, die vorab festgelegt wurden.



"Die Simulationen nehmen an, dass man bei den derzeitigen Kontaktbeschränkungen bleibt. Jede Lockerung würde sich verheerend auswirken." Schneider etwa geht in seinen Berechnungen davon aus, dass 90 Prozent der Menschen mit Zweitimpfung auch eine Booster-Impfung erhalten. Und dass eine Booster-Impfung zu 50 Prozent vor Ansteckung mit und Übertragung von der Omikron-Variante schützt.



"Genau quantifizieren kann man den Schutz der Geboosterten nicht, da es keine eindeutige Datenlage gibt", erklärt Schneider. Auch Impfungen für Kinder unter 12 Jahren seien bislang nicht im Modell enthalten. Da Omikron Reinfektionen von bereits Genesenen erleichtert, ist das hingegen ein besonderer Fokus von Schneiders Berechnungen. "Je höher der Anteil der Genesenen, desto leichter für Omikron. Eine Genesung ist nicht so gut wie eine Booster-Impfung."