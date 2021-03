Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wildert die Tierschutzorganisation "Borneo Orangutan Survival Foundation" (BOS) wieder Orang-Utans aus ihrem Auffanglager aus. In Zeiten der Pandemie ist alles anders, muss alles anders sein. Das Erbgut der Orang-Utans ist dem menschlichen so ähnlich, dass man fürchtet, auch die Tiere könnten an Covid erkranken. Also ist - mehr denn je - Vorsicht geboten.