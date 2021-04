In der Theorie klingt das Prinzip "einer für alle, alle für einen" gut. In der Realität stößt die Herdenimmunität bei Corona aber auf viele offene Fragen - aus mehreren Gründen. Eine ausführliche Erklärung mit Grafiken können Sie in unserer Story nachlesen (Lesezeit: 10 Minuten) - eine Kurzzusammenfassung (Lesezeit: 3 Minuten) finden Sie in diesem Artikel.