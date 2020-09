Wann sie das nächste Mal vor einem vollen Saal Theater spielen kann, weiß Gross aber nicht. Sie glaubt, dass uns die Folgen von Corona "erst in den nächsten zwei Jahren so richtig bewusst werden". Die "meisten freiberuflichen Schauspieler*innen werden es hart haben", eine Gast-Anstellung in Theatern zu ergattern, schätzt Gross. Und was wird aus der Generation, "die jetzt auf den Markt kommt (...). Wird es Stellen geben?"