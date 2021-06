Pro Woche starben demnach in den letzten drei Monaten 2020 durchschnittlich neun von 1.000 Pflegeheimbewohnern. Kurz vor dem Jahreswechsel, als die Corona-Impfungen starteten, gab es mit 13 Todesfällen auf 1.000 Bewohner sogar 80 Prozent mehr Sterbefälle in den Einrichtungen als in den Vorjahren.