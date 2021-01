Ich fühle mich von meinem Arbeitgeber allein gelassen in der Pandemie. Wir haben kein zusätzliches Personal und müssen alles in der gleichen Zeit schaffen. Wir verkaufen nicht nur mehr, wir müssen auch ständig darauf achten, dass die Leute den Laden mit Einkaufswagen betreten und ihre Maske richtig tragen. An der Kasse muss man den Eingang immer im Blick haben, das ist schlecht für die Konzentration. Oft stehen die Gänge voll, weil wir ein kleines Lager haben - so wird es noch schwerer, Abstand zu halten.