Auffällig ist auch, dass Männer häufiger an Covid-19 verstorben sind, als Frauen. "Insgesamt 52,7 Prozent der an Covid-19 Verstorbenen waren männlich", heißt es in dem Bericht. Vor allem in den jüngeren Altersgruppen zeigt sich, dass Männer eher an Covid gestorben sind als Frauen. In der Altersgruppe von 30 bis 69 Jahren waren über 70 Prozent der Covid-Toten Männer.